Телевизионный драматический сериал «Доктор Хаус» рассказывает о работе гениального врача-диагноста Грегори Хауса. Сериал транслировался в течение восьми сезонов и входил в число лучших в США. Он получил множество наград, включая такие престижные, как «Эмми» и «Золотой глобус». .

Доктор Хаус TV series

Сюжет сериала

В центре повествования - работа доктора Грегори Хауса. Это медицинский гений, но одновременно очень тяжелый в общении человек, которого раздражают постоянные боли в ноге, из-за которых он вынужден принимать обезболивающие препараты. Хаус возглавляет группу врачей диагностического отделения в вымышленной больнице. Из-за сложного характера он нередко конфликтует с другими врачами.

Хаус также пренебрегает правилами, которые действуют для врачей в больнице, и это приводит к конфликту с начальством. Единственный друг доктора в больничных стенах - заведующий отделения онкологии Джеймс Уилсон.

Первые три сезона Грегори Хаус работает с неизменной командой диагностов, в четвертом сезоне состав группы меняется.

Первоначальная предпосылка сериала заключалась в том, что команда врачей, работающих вместе, пытается «диагностировать недиагностируемое». Во главе группы стоит тот, кто может исследовать личные характеристики пациентов и определять их болезни, выясняя их секреты и выводя на чистую воду тех, кто что-то скрывает.

Хаус, подобно Шерлоку Холмсу, полагается на дедуктивное мышление и психологию, даже там, где это может показаться неприменимым. При этом он не желает рассматривать случаи, которые находит неинтересными. Его исследовательский метод состоит в том, чтобы логически исключать диагнозы, которые оказываются невозможными.

Чтобы поставить диагноз, команда проводит мозговой штурм. Ее члены записывают возможные диагнозы на доску, а затем Хаус или другие врачи приводят логические доводы в пользу исключения той или иной болезни.

Из оставшихся диагнозов выбирается основной, но, как правило, с первого раза угадать с ним не получается. Поэтому пациент получает бесполезное (а зачастую и вредное в его состоянии) лечение, которые вызывает дальнейшие осложнения. Но то, как они проявляются, нередко наталкивает группу на правильный путь в постановке верного диагноза.

Помимо работы диагностом, Хаус должен, как остальные врачи больницы, лечить пациентов в поликлинике. Он делает это очень неохотно и постоянно находит творческие методы отклонения от этой неприятной обязанности, что вносит комические нотки в сериал.

Во время своего дежурства Хаус наблюдает за личной жизнью пациентов, выдает эксцентричные замечания и использует нетрадиционные методы лечения. Но когда пациенты уже готовы идти с жалобой на своего врача к больничному начальству, он быстро ставит им правильный диагноз, шокируя своими познаниями. Простые случаи, с которыми он сталкивается, нередко наводят на мысль о том, с какого бока подойти к диагнозу, над которым в очередной раз ломает голову его команда.